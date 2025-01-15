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11:58, 15 января 2025Путешествия

Россияне застряли в Стамбуле из-за отмененного прямо перед взлетом рейса

TourDom: Вылет рейса Стамбул — Москва отменили по техническим причинам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Собиравшиеся из Стамбула в Москву россияне застряли в чужой стране из-за отмененного прямо перед взлетом рейса. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что борт должен был вылететь ночью 15 января, однако сидевших в салоне пассажиров попросили покинуть самолет. Их повезли получать багаж и повторно проходить паспортный контроль.

Перевозчик заявил, что рейс отменили по техническим причинам. Клиентам обещали предоставить отель, а также другой самолет для вылета в Россию.

Ранее отдыхавшие в Турции туристы массово отравились поддельным алкоголем, многие из них не выжили. Уточняется, что в Стамбуле 38 человек получили отравление, из них 26 — иностранные граждане.

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