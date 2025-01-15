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19:40, 15 января 2025Силовые структуры

Россиянин ударил 16-летнюю гостью ножом в грудь

В Иркутской области мужчина сдался после убийства 16-летней девушки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Иркутской области 32-летний местный житель сдался после того, как ударил 16-летнюю гостью ножом в грудь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, вечером 14 января на съемной квартире в Чунском районе подозреваемый со своим знакомым распивали спиртное в компании несовершеннолетней. Во время застолья между мужчиной и гостями произошла ссора, в ходе которой он ранил девушку и ее приятеля. От полученных ранений она не выжила.

В настоящее время следователи работают с задержанным. Также они дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

3 января сообщалось, что в Калининграде 17-летний подросток устроил стрельбу в кафе на улице Сержанта Колоскова. В результате он ранил сверстника в щеку.

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