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20:57, 15 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за истязание сожительницы и ее дочери

В Архангельске будут судить мужчину, избивавшего сожительницу и ее дочь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Архангельске суд рассмотрит дело против 35-летнего местного жителя, истязавшего сожительницу и ее дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, с августа 2022-го по апрель 2024 года пьяный обвиняемый избивал подругу и ее ребенка. Кроме того, он угрожал женщине расправой.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении двух лиц, в том числе несовершеннолетнего») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ.

Ранее стало известно, что суд заключил под стражу многодетную мать из Дивеева, которая обвиняется в систематических истязаниях собственных детей.

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