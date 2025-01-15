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15:23, 15 января 2025Бывший СССР

Российские военные ликвидировали командование президентской бригады Нацгвардии Украины

«ВО»: ВС России ликвидировали командование украинской президентской бригады
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в районе Покровска ликвидировали командование 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко украинской Национальной гвардии. Об этом сообщило «Военное обозрение» («ВО»).

Отмечается, что в результате удара по командному пункту были уничтожены полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко. Кроме них под удар также попали офицеры низшего ранга, в том числе ответственные за постановку радиоэлектронных помех.

По данным «ВО», часть личного состава элитного подразделения перебросили в район Покровска недавно. При этом основная часть личного состава бригады задействована на лиманском направлении и под Купянском.

Ранее российские войска уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины откуда вели массированный обстрел по территории России. Его поразили легкой многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305».

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