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13:43, 15 января 2025Бывший СССР

Российским войскам осталось несколько километров до Днепропетровской области

Член ОП Рогов: ВС РФ осталось от 5 до 7 км до выхода к Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ находятся в нескольких километрах от Днепропетровской области Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его данным, на некоторых участках фронта в Донецкой народной республике (ДНР) российским войскам осталось от пяти до семи километров до выхода к границе украинского региона. Он отметил, что ВС России активно продвигаются к Днепропетровской области.

Ранее украинский аналитический проект DeepState признал, что российские войска взяли под свой контроль 11 населенных пунктов на территории Донбасса. В частности, украинские войска были выбиты из Курахово, Янтарного, Лозовой и Ивановки. Помимо этого, ВС России продвинулись в Часовом Яре.

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