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14:10, 15 января 2025Экономика

Российскую «дочку» одного из крупнейших банков Франции приобрел «Бюрократ»

Французский Natixis закрыл сделку по продаже российского дочернего банка
Дмитрий Воронин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французский Natixis закрыл сделку по продаже российской «дочки» — АО «Натиксис банк». Одного из крупнейших французских корпоративных и инвестиционных банков приобрела компания «Бюрократ», получившая специальное разрешение на сделку в конце прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как напоминает агентство, до этого в собственность покупателя перешел «Джей энд Ти Банк», принадлежавший чешскому J&T banka, также ему принадлежит «Реалист банк». Отмечается, что в число владельцев самого «Бюрократа» входит, в частности, структура дистрибьютора IT- и бытовой техники «Мерлион» (Merlion).

Как ранее писал «Коммерсантъ», в России выдано уже семь разрешений на продажу «дочек» иностранных банков. Опрошенные изданием эксперты указывали, что такие активы привлекательны для российских покупателей большим дисконтом при высоком качестве активов и пассивов.

По словам партнера юридической фирмы Ru.Courts Елены Менде, в отличие от производственных активов, где важно сохранить бизнес-процессы, технологии, оборудование и рабочие места, требований к покупателям финансовых активов, соответствующим требованиям ЦБ меньше, поэтому одобрение сделок с ними получить проще.

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