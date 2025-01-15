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16:03, 15 января 2025Силовые структуры

Следователи проверят сообщения о стрельбе из игрушечного пистолета в российской школе

Следователи выехали в рязанскую школу после стрельбы из игрушечного пистолета
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в школе
Начало событий в новости Выстреливший однокласснику в голову российский подросток купил пистолет за 400 рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи выехали в рязанскую школу № 47, где произошла стрельба из игрушечного пистолета. Об этом сообщает местное издание YA62.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Правоохранительные органы намерены выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее 15 января ЧП произошло в школе № 47 в Московском районе Рязани. 14-летний подросток выстрелил другому ученику в голову из травматического пистолета. Позже выяснилось, что оружие оказалось игрушкой за 400 рублей.

Тем не менее пострадавший ребенок был госпитализирован с травмой головы и гематомой в затылочной области.

Стрелявший 14-летний школьник купил игрушечное оружие на одном из маркетплейсов. На перемене подросток и его друг решили поиграть, в результате один из них получил выстрел в затылок.

В школе организована служебная проверка при участии управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области. Кроме того, из-за произошедшего во всех средних образовательных учреждениях региона начали проверку безопасности.

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