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14:50, 15 января 2025Россия

Выстреливший однокласснику в голову российский подросток купил пистолет за 400 рублей

Подросток травмировал одноклассника в рязанской школе игрушечным пистолетом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пистолет, выстрелом из которого ученик школы №47 в Рязани травмировал одноклассника, оказался игрушкой с пластиковыми пулями. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, стрелявший 14-летний школьник купил игрушечное оружие на одном из маркетплейсов. На перемене подросток и его друг решили поиграть, в результате один из них получил выстрел в затылок.

Telegram-канал Mash сообщил, что стоимость пистолета составляет 400 рублей.

Канал выяснил, что в школе организована служебная проверка при участии управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области. Кроме того, из-за произошедшего во всех средних образовательных учреждениях региона начали проверку безопасности.

Ранее сообщалось, что пистолет был травматическим, однако эта информация не подтвердилась. Пострадавшего ребенка доставили в детскую клиническую больницу с травмой головы и гематомой в затылочной области.

В октябре в екатеринбургской гимназии № 2 девятиклассник сломал позвоночник другому ученику. Как выяснилось, школьник перекинул пострадавшего через плечо, и тот ударился об пол головой и спиной.

ЖЗЛ
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