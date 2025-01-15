Советники Трампа выступили за создание на Украине демилитаризованной зоны

Reuters: Советники Трампа хотят создать на Украине демилитаризованную зону

Большинство советников избранного президента США Дональда Трампа хотят создать на Украине демилитаризованную зону после урегулирования конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Команда Трампа считает, что буферную территорию должны патрулировать европейские войска.

Как отмечает агентство, советники избранного президента понимают, что обещание Трампа разрешить кризис на Украине в первый день на посту президента невыполнима, а на урегулирование российско-украинского конфликта могут уйти месяцы.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет раскрыл планы Трампа по завершению конфликта на Украине. По его словам, президент хочет, чтобы Киев добивался мира через позицию силы.