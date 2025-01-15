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15:00, 15 января 2025Мир

Советники Трампа выступили за создание на Украине демилитаризованной зоны

Reuters: Советники Трампа хотят создать на Украине демилитаризованную зону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Большинство советников избранного президента США Дональда Трампа хотят создать на Украине демилитаризованную зону после урегулирования конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Команда Трампа считает, что буферную территорию должны патрулировать европейские войска.

Как отмечает агентство, советники избранного президента понимают, что обещание Трампа разрешить кризис на Украине в первый день на посту президента невыполнима, а на урегулирование российско-украинского конфликта могут уйти месяцы.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет раскрыл планы Трампа по завершению конфликта на Украине. По его словам, президент хочет, чтобы Киев добивался мира через позицию силы.

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