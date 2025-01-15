«Настолько выгодно для Киева, насколько возможно». Кандидат на пост главы Пентагона раскрыл позицию Трампа по Украине

Хегсет: Трамп хочет завершить СВО выгодно для Украины

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет раскрыл планы избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом говорится в письменных ответах Хегсета на вопросы комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

«Он [Дональд Трамп] совершенно ясно дал понять, что хотел бы видеть завершение этого конфликта (...) Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», — указал Хегсет.

Ранее Хегсет пообещал, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу. По его словам, Пентагон должен быть уверен, что каждый американский военный «высококвалифицирован, знает все о своем оружии», а каждый пилот полностью обучен управлению «самолетом, на котором он летает».

Трамп отказался от идеи завершить конфликт на Украине за 24 часа

Ранее стало известно, что Трамп отказался от прежнего обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. В издании Financial Times заметили, что команда политика начала пересматривать свой подход к решению украинского кризиса, поскольку администрация избранного главы США по-прежнему «одержима идеей силы». Авторы материала не исключили, что Трамп отказался от предвыборного обещания, надеясь все же усилить позиции Киева в грядущих переговорах с Москвой.

Сам избранный президент США утверждает, что может понять позицию Москвы, которая в течение многих лет твердила о недопустимости членства Украины в НАТО. Он напомнил, что еще до президентства Владимира Путина Россия настаивала на том, чтобы Киев не имел никакого отношения к военному блоку. «Это как будто было высечено в камне», — сделал акцент Трамп.

При этом выяснилось, что Трамп захотел курировать «сделку века» по урегулированию конфликта на Украине, но у его будущей команды пока нет конкретного плана. Известно лишь, что новый глава Белого дома добивается открытия канала связи с российским лидером.

Завершение украинского конфликта связывают с переговорами Трампа и Путина

10 января Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Политик добавил, что знает о готовности российского лидера к контактам с ним. «Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он. Трамп отметил, что ему это не нравится, так как жертвами конфликта на Украине каждый день становится много молодых людей.

Планируемые переговоры Путина и Трампа определят дорожную карту по прекращению украинского конфликта, предсказал глава турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир. «Возможно, это будет не на первой встрече, но такой процесс неизбежно даст результат», — предположил он. Как утверждает эксперт, украинцы также сильно пострадали от «катастрофического процесса», в который президент Украины Владимир Зеленский втянул свою страну.

Российский философ, социолог и политолог Александр Дугин также считает, что от первых встреч глав России и США не стоит ожидать окончательного решения ситуации на Украине.

Как только Путин объяснит убедительно Трампу, что Украина — «наш штат», после этого можно рассчитывать на какие-то подвижки Александр Дугин политолог

При этом он допустил, что переговорный процесс по Украине может затянуться, и результат удастся достичь «не сразу».