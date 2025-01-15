Стало известно о тайных учениях Франции по вводу войск на Украину

Intelligence Online: ВС Франции провели тайные учения по вводу войск на Украину

ВС Франции осенью тайно провели учения по поводу ввода войск на Украину. О подготовке войск на случай их развертывания в зоне конфликта стало известно порталу Intelligence Online.

«Боевики спецназа, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и кибербойцы французской армии в течение нескольких дней осенью проводили учения по оперативной подготовке на секретном полигоне», — указано в статье.

Уточняется, что в процессе обучающей операции под названием «Персей» все силы Командования наземных специальных миссий (CAST) вызвали для проверки личного состава и техники.