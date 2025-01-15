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12:32, 15 января 2025Путешествия

Туристка на лыжах врезалась лоб в лоб в мужчину, сломала ему ногу и не выжила

Daily Mail: Британка на лыжах врезалась в мужчину во Франции и не выжила
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alex Lange / Unsplash

Британская лыжница врезалась лоб в лоб в мужчину на горнолыжном курорте во Франции и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел утром 14 января в Лез-Арк. 62-летняя туристка въехала в незнакомого британца и сломала ему ногу. Затем она потеряла контроль над лыжами и упала. Прибывшие на место медики пытались ее реанимировать, но безуспешно.

Ранее 15-летний российский подросток поехал кататься на горных лыжах в Турцию и не выжил. Россиянин в новогодние праздники отдыхал с родителями на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери.

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