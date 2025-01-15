Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:32, 15 января 2025Путешествия

Туристку из богатой семьи похитили во время путешествия по Таиланду

Китайскую туристку из богатой семьи похитили по время поездки в Таиланд
Алина Черненко

Фото: Chatkla Samnaingjam / AP

Китайскую туристку из богатой семьи похитили во время поездки в Таиланд. Об этом пишет Dimsum Daily.

По данным издания, 21-летняя У Цзяци отправилась в путешествие в Азию с подругой, которую она знала меньше года. Девушки не раскрыли родителям планы поездки. Прибыв в Бангкок, китаянка поделилась местонахождением с матерью, которая предостерегла ее от поездки в Мьянму. 5 января туристка перестала выходить на связь.

Материалы по теме:
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября 2021

Отец пропавшей, У Вэйдун, сообщил о ее исчезновении властям Таиланда. Полиция начала расследование и обнаружила, что 7 января она выехала из отеля и была замечена садящейся в черную машину.

10 января стражи правопорядка задержали водителя этого автомобиля — он признался, что девушку отвезли в регион Мьявади в Мьянме. В итоге Цзяци удалось обнаружить и спасти от злоумышленников, которые ранее были замешаны в похищении китайского актера Ван Сина в Таиланде.

Ранее в Южно-Африканской республике немецкого туриста похитили ради ограбления. Бандиты напали на иностранца вскоре после того, как он снял наличные в банкомате, затолкали во внедорожник и увезли на глазах у свидетеля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России

      Глава UFC дал совет Нурмагомедову после снятия с рейса в США

      Светлана Лобода снялась в прозрачном платье

      В Грузии исключили фальсификацию результатов парламентских выборов

      Зеленского обвинили в торговле жизнями украинцев

      Кандидат на пост директора ЦРУ высказался о «гаванском синдроме»

      Россия и Украина начали ограниченные переговоры в Катаре

      Названа стоимость самого дешевого авиабилета в новогодние праздники

      В Польше заявили о якобы подготовке Россией воздушных терактов

      Стало известно об увольнении главы правительства Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше