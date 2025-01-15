Туристку из богатой семьи похитили во время путешествия по Таиланду

Китайскую туристку из богатой семьи похитили по время поездки в Таиланд

Китайскую туристку из богатой семьи похитили во время поездки в Таиланд. Об этом пишет Dimsum Daily.

По данным издания, 21-летняя У Цзяци отправилась в путешествие в Азию с подругой, которую она знала меньше года. Девушки не раскрыли родителям планы поездки. Прибыв в Бангкок, китаянка поделилась местонахождением с матерью, которая предостерегла ее от поездки в Мьянму. 5 января туристка перестала выходить на связь.

Отец пропавшей, У Вэйдун, сообщил о ее исчезновении властям Таиланда. Полиция начала расследование и обнаружила, что 7 января она выехала из отеля и была замечена садящейся в черную машину.

10 января стражи правопорядка задержали водителя этого автомобиля — он признался, что девушку отвезли в регион Мьявади в Мьянме. В итоге Цзяци удалось обнаружить и спасти от злоумышленников, которые ранее были замешаны в похищении китайского актера Ван Сина в Таиланде.

Ранее в Южно-Африканской республике немецкого туриста похитили ради ограбления. Бандиты напали на иностранца вскоре после того, как он снял наличные в банкомате, затолкали во внедорожник и увезли на глазах у свидетеля.