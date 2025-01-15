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21:47, 15 января 2025Мир

В ЕС высказались о возможном скором прекращении огня в Газе

Еврокомиссар Шуица: ЕС поприветствовал возможное скорое прекращение огня в Газе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз поприветствовал соглашение о прекращении огня в Газе и договоренность по освобождению заложников. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица, передает РИА Новости.

Кроме того, объединение готово способствовать достижению прочного мира между Палестиной и Израилем.

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект сделки по прекращению огня. 15 января палестинское радикальное движение ХАМАС через посредников сообщило об одобрении проекта соглашения о прекращении огня и обмене пленными.

После избранный президент США Дональд Трамп заявил, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время.

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