В ЕС высказались о возможном скором прекращении огня в Газе

Еврокомиссар Шуица: ЕС поприветствовал возможное скорое прекращение огня в Газе

Евросоюз поприветствовал соглашение о прекращении огня в Газе и договоренность по освобождению заложников. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица, передает РИА Новости.

Кроме того, объединение готово способствовать достижению прочного мира между Палестиной и Израилем.

13 января Катар передал Израилю и ХАМАС окончательный проект сделки по прекращению огня. 15 января палестинское радикальное движение ХАМАС через посредников сообщило об одобрении проекта соглашения о прекращении огня и обмене пленными.

После избранный президент США Дональд Трамп заявил, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время.