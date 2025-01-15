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12:21, 15 января 2025Бывший СССР

В Эстонии отреагировали на призыв закрыть границу с Россией

МВД Эстонии: причин полностью закрывать границу с Россией нет
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии не видит причин для закрытия пограничных пунктов на границе с Россией. Об этом заявил начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД республики Янек Мяги в интервью газете Postimees.

По его словам Мяги, ведомство основывается на оценке угроз, однако в настоящее время нет такой оценки, которая требовала бы закрытия восточной границы с Российской Федерацией.

Так представитель эстонского МВД отреагировал на призыв партии Isamaa «Отечество» на призыв о закрытии границы страны с Россией. Лидер партии Урмас Рейнсалу также обвинил российских пограничников в якобы снятии пограничных буев на реке Нарва.

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