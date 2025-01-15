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05:19, 15 января 2025Мир

В Германии указали на начало операции НАТО против России

Junge Welt: НАТО создает в Балтийском море структуру для борьбы с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Стремление НАТО нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлено против России. На это указала немецкая газета Die Junge Zeitung.

По данным издания, Североатлантический альянс принял решение о создании структуры в регионе Балтийского моря еще 30 декабря. Поводом стало якобы преднамеренное повреждение кабеля между Финляндией и Эстонией нефтяным танкером Eagle S. Издание отмечает, что министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 10 января объявила об отправке кораблей и заявила, что более широкое присутствие НАТО оказывает успокаивающий, стабилизирующий эффект.

Ранее полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.

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