В Госдуме одобрили использование машин россиян для борьбы с террористами

Комитет Госдумы поддержал использование машин россиян в рамках КТО

Комитет Госдумы одобрил использование машин россиян для борьбы с террористами. Речь идет о случаях, когда вводится режим контртеррористической операции (КТО), передает ТАСС.

На сегодняшний день автомобили граждан и организаций при режиме КТО можно использовать, если необходимо срочно доставить пострадавших в больницу, а также преследовать подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.

Новые нормы предлагают установить, что принадлежащий россиянам транспорт может быть использован для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом.

Уточняется, что возмещение расходов, связанных с использованием транспортных средств жителей, будет определяться правительством России.

Режим ЧС и контртеррористической операции с августа 2024 года действует в Курской области. В Кремле ранее заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.