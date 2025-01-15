Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 15 января 2025Россия

В Госдуме одобрили использование машин россиян для борьбы с террористами

Комитет Госдумы поддержал использование машин россиян в рамках КТО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Комитет Госдумы одобрил использование машин россиян для борьбы с террористами. Речь идет о случаях, когда вводится режим контртеррористической операции (КТО), передает ТАСС.

На сегодняшний день автомобили граждан и организаций при режиме КТО можно использовать, если необходимо срочно доставить пострадавших в больницу, а также преследовать подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.

Новые нормы предлагают установить, что принадлежащий россиянам транспорт может быть использован для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом.

Уточняется, что возмещение расходов, связанных с использованием транспортных средств жителей, будет определяться правительством России.

Режим ЧС и контртеррористической операции с августа 2024 года действует в Курской области. В Кремле ранее заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

      В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом ЦАР

      В Кремле призвали не связывать инаугурацию Трампа с подписанием Россией и Ираном договора

      Пашинян назвал отношения Армении с Россией безэмоциональными

      Канадские энергокомпании начали дешеветь из-за опасений пошлин Трампа

      В Goldman Sachs предсказали будущее экономики США при Трампе

      В России объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

      Пострадавшим от паводков в Оренбурге выплатили миллиарды рублей

      Головин назвал место завершения карьеры

      Певица Нюша показала видео в мокрой футболке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше