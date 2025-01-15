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21:27, 15 января 2025Бывший СССР

В Грузии исключили фальсификацию результатов парламентских выборов

Генпрокуратура Грузии исключила фальсификацию результатов парламентских выборов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Фальсификация результатов парламентских выборов в Грузии исключена. Об этом сообщила Генпрокуратура страны на своем сайте.

Расследование показало, что использовавшиеся на выборах средства проверки исключают возможность повторного голосования одним и тем же человеком. Кроме того, средства проверки избирателей были опечатаны сразу же после возбуждения уголовного дела.

Кроме того, в ходе допроса большая часть свидетелей не смогла предоставить доказательства, а сведения о нарушениях получили от третьих лиц, подчеркнули в Генпрокуратуре. Также отмечается, что заявившие о фальсификациях граждане отказались сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция Грузии не признают результаты выборов 26 октября 2024 года, а также избрание коллегией выборщиков президентом экс-футболиста Михаила Калевашвили.

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