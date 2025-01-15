Россиянам станет сложнее купить жилье в одной европейской стране

В Испании захотели ввести 100-процентный налог на покупку жилья для неграждан ЕС

Власти Испании запланировали усложнить покупку жилья нерезидентам стран Евросоюза (ЕС). Об этой инициативе сообщает агентство Assoсiated Press (AP).

Речь идет о планах местного правительства ввести 100-процентный налог на стоимость недвижимости, приобретаемой гражданами стран, которые не входят в состав Евросоюза (ЕС). Премьер-министр Педро Санчес назвал подобную меру «беспрецедентной» и заявил, что она поможет решить проблему нехватки жилья в европейской стране.

В настоящее время ставка подобного налога составляет от 7 до 12 процентов от стоимости недвижимости в зависимости от региона страны, в котором нерезидент ЕС приобрел жилье. Как отмечает газета Financial Times (FT), чаще всего в Испании покупают дома или квартиры граждане Великобритании, которая не входит в ЕС. На третьем месте в списке — граждане Марокко.

За последний год большое количество заявок также поступало от граждан США, Мексики и Венесуэлы. Испанский премьер Санчес заявил, что ежегодно нерезиденты стран ЕС покупают в королевстве около 27 тысяч объектов жилой недвижимости в год «в основном с целью спекуляции». Введение 100-процентного налога, как ожидается, поможет воспрепятствовать недобросовестной практике.

Ранее стало известно о решении властей Испании отменить с апреля 2025 года так называемые «золотые визы», то есть вид на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции. Все визы такого рода, выданные до вступления в силу нового положения, останутся действительными на указанный срок. Эта мера, как утверждают эксперты, ударит в том числе по состоятельным россиянам, которые активно пользовались данной программой. Так, по оценке Tranio, в 2023 году граждане РФ вошли в топ-10 самых активных иностранных клиентов и приобрели в Испании в общей сложности более 2,7 тысячи объектов недвижимости.