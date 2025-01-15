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10:44, 15 января 2025Бывший СССР

В Молдавии пообещали в ближайшие недели открыть переговоры о вступлении в ЕС

Глава МИД Молдавии Попшой: Кишинев вскоре откроет переговоры о вступлении в ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Михаил Попшой

Михаил Попшой. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Кишинев вскоре, в течение ближайших недель, откроет переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС). Начать процедуру евроинтеграции пообещал глава МИД Молдавии Михай Попшой, передает РИА Новости.

«Первые кластеры будут открыты в скором времени, фактически в ближайшие недели. Польша, как председатель, проявляет полную открытость», — заявил дипломат.

Он добавил, что работа будет идти на уровне правительств, парламента и президентского аппарата.

Ранее помощник президента Николай Патрушев допустил исчезновение Молдавии из-за политики ее властей. По его словам, не исключено, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либo вообще прекратит свое существование.

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