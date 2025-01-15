В Москве дорогие квартиры стали еще дороже

Intermark: Стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве выросла за год на 19 %

Общая стоимость 100 самых дорогих квартир в Москве выросла за 2024 год на 19 процентов и составила 160 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Intermark Городская недвижимость».

В конце 2023 года общая стоимость самых дорогих квартир составляла 134 миллиарда рублей. К концу декабря средняя стоимость квадратного метра в квартирах из сотни самых дорогих достигла 4,8 миллиона рублей — на 10 процентов больше, чем год назад.

Самой дорогой квартирой на рынке элитного жилья столицы является лот стоимостью 8,3 миллиарда рублей, самая дешевая стоит 288 миллионов рублей. Средняя площадь квартир сегмента составляет 333 квадратных метра. За год она увеличилась на восемь процентов. Пентхаусы в настоящее время составляют 25 процентов жилья в сегменте.

Ранее кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин предсказал, что в 2025 году квартиру в России можно будет приобрести на треть дешевле рыночной стоимости, со скидками, достигающими 25-30 процентов.