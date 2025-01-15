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19:55, 15 января 2025Россия

В пригороде Воронежа сбили украинские беспилотники

Губернатор Гусев сообщил о сбитых украинских БПЛА в пригороде Воронежа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В пригороде Воронежа сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал чиновник.

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, добавил он. Гусев также подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в области еще сохраняется.

Накануне в Воронежской области объявили авиационную опасность. Находящихся дома жителей губернатор призвал укрыться в комнатах без окон. Тем, кого воздушная тревога застала на улице, Гусев рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

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