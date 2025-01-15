В пригороде Воронежа сбили украинские беспилотники

Губернатор Гусев сообщил о сбитых украинских БПЛА в пригороде Воронежа

В пригороде Воронежа сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал чиновник.

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, добавил он. Гусев также подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в области еще сохраняется.

Накануне в Воронежской области объявили авиационную опасность. Находящихся дома жителей губернатор призвал укрыться в комнатах без окон. Тем, кого воздушная тревога застала на улице, Гусев рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.