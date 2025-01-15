Дубинский: Запад создает образ голубя мира из Зеленского для оправдания бойни

Запад создает образ «голубя мира» из фигуры президента Украины Владимира Зеленского для оправдания бойни в Европе. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Голубя мира и светоча демократии из Зеленского “союзники” лепят только с одной целью — так легче объяснить своим европейским и американским избирателям, почему в центре Европы идет кровавая бойня», — написал Дубинский.

Он добавил, что подобный образ облегчает отмывание денег Евросоюза и США и помогает перераспределять рынки энергоносителей.

«А Зеленский для этого просто подходящий негодяй и предатель», — заключил депутат.

Ранее Дубинский написал, что Зеленский получил от западных «союзников» приказ сократить население страны. По мнению депутата Рады, все меры, которые украинский президент вводит против граждан, — не его прихоть, а конкретный «план геноцида» Украины.