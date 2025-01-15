В Раде рассказали о готовящихся санкциях против Зеленского

Нардеп Дмитрук: Санкции против Зеленского готовятся

Санкции против президента Украины Владимира Зеленского уже готовятся. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, если команда Зеленского решится провести президентские выборы в стране, то это будут «выборы без выбора», однако на ее членов все еще можно будет завести уголовные дела. Он упомянул, что Зеленский регистрирует законопроект, в котором за нарушение или умышленный обход введенных Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций будут наказывать лишением свободы до 10 лет. По его словам, следствие по таким делам будет вести Служба безопасности Украины. Депутат заключил, что эта инициатива абсурдна и не имеет ничего общего с правами человека.

Ранее Дмитрук предложил Зеленскому ввести санкции против самого себя. Это заявление нардеп сделал в ответ на сообщение президента о том, что он введет санкции против властей Грузии.