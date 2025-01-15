Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:58, 15 января 2025Бывший СССР

В России назвали ответ на удары по Брянской области

Военный Дандыкин: удар по газовым объектам Украины — ответ за Брянскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Удар по энергетической инфраструктуре Украины стал ответом на массированную атаку Брянской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный удар беспилотниками по Брянщине, так что сегодня Россия произвела ответный удар по объектам ВПК, по энергетической инфраструктуре, — сказал Дандыкин. — Были повреждены газовые объекты, а газ необходим всегда. Этот удар был нанесен для снижения способности ВСУ к сопротивлению».

Военный эксперт напомнил, что энергетическая инфраструктура обеспечивает не только гражданские нужды, но и военно-промышленный комплекс (ВПК), связанные с ним предприятия.

«Конечно, могут затрагиваться другие структуры, гражданские, но на войне как на войне, к сожалению. Так или иначе, наши главные цели — энергоструктуры, обеспечивающие работу ВПК, сосредоточения войск противника, а не гражданские объекты», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее в ВСУ сообщили о поражении газовых объектов в трех областях страны в результате ударов ВС России. В частности, речь идет об объектах на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковщине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собралась уничтожить подземные хранилища украинского газа. Почему это станет катастрофой для Зеленского?

      Стюардесса станцевала тверк в самолете и лишилась работы

      Стало известно о несчастных случаях на съемках «300 спартанцев»

      Пожарные Лос-Анджелеса пожаловались на недостаток ресурсов

      В Раде призвали США прекратить помощь Украине до смены руководства ВСУ

      Польша попросила НАТО направить Украине приглашение в альянс

      США ввели санкции против Запорожской АЭС

      Внешность Екатерины Варнавы раскритиковали в сети со словами «больно на вас смотреть»

      Россиянам предложили включить в зимнее меню капусту и свеклу

      Пытавшийся расправиться с Героем России Янкловичем подросток арестован

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше