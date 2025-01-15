В России назвали ответ на удары по Брянской области

Военный Дандыкин: удар по газовым объектам Украины — ответ за Брянскую область

Удар по энергетической инфраструктуре Украины стал ответом на массированную атаку Брянской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный удар беспилотниками по Брянщине, так что сегодня Россия произвела ответный удар по объектам ВПК, по энергетической инфраструктуре, — сказал Дандыкин. — Были повреждены газовые объекты, а газ необходим всегда. Этот удар был нанесен для снижения способности ВСУ к сопротивлению».

Военный эксперт напомнил, что энергетическая инфраструктура обеспечивает не только гражданские нужды, но и военно-промышленный комплекс (ВПК), связанные с ним предприятия.

«Конечно, могут затрагиваться другие структуры, гражданские, но на войне как на войне, к сожалению. Так или иначе, наши главные цели — энергоструктуры, обеспечивающие работу ВПК, сосредоточения войск противника, а не гражданские объекты», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее в ВСУ сообщили о поражении газовых объектов в трех областях страны в результате ударов ВС России. В частности, речь идет об объектах на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковщине.