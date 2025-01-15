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11:10, 15 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят троих мужчин в масках за похищение человека

В Башкирии осудят троих мужчин в масках за похищение человека
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Башкирии осудят троих мужчин за похищение человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике Башкортостан.

Им предъявлено обвинение по статьям 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 4 февраля 2024 года, мужчины скрывая лица масками, приехали в город Туймазы к дому 27-летнего мужчины и представились сотрудниками уголовного розыска. После чего посадили его в машину Lada Vesta и отвезли на территорию металлобазы в городе Октябрьский, где молотком и металлической трубой стали избивать потерпевшего, принуждая признаться в совершении им противоправных действий. А когда получили признание, один из нападавших отрезал пострадавшему ухо. Затем они отвезли его на окраину города и там оставили.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Следователи СК и оперативники МВД провели успешную операцию и задержали всех участников преступной группы.

Ранее сообщалось, что силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян.

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