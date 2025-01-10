Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:42, 10 января 2025Силовые структуры

Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

В Москве задержали подозреваемых в похищении двух человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Москве задержали подозреваемых в похищении двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным следствия, 8 января трое мужчин находились на Волгоградском проспекте, где, угрожая расправой и применяя психологическое насилие в отношении двоих мужчин, заставили их сесть в машину. Затем они отвезли потерпевших в квартиру, в которой удерживали их несколько часов и вымогали 200 тысяч рублей. После этого пострадавшие сразу обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемые доставлены в отдел столичного СК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к длительным срокам восемь россиян за похищение и вымогательство.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

      В Еврокомиссии раскрыли планы фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа

      7 тысяч военных вернулись в ВСУ после дезертирства

      В Белоруссии введут уголовную ответственность за клевету на Лукашенко

      Власти Германии захотели уйти из X из-за связей Маска с АдГ

      Найдены руины дворца ветхозаветного царя Давида

      Задержанный боксер умер в отделе полиции в росcийском регионе

      США ударят по находящейся под контролем «Газпрома» сербской компании

      Нидерланды закупили для Украины снаряды на сумму более миллиарда евро

      Раскрыта правда о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше