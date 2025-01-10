Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

В Москве задержали подозреваемых в похищении двух человек

В Москве задержали подозреваемых в похищении двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным следствия, 8 января трое мужчин находились на Волгоградском проспекте, где, угрожая расправой и применяя психологическое насилие в отношении двоих мужчин, заставили их сесть в машину. Затем они отвезли потерпевших в квартиру, в которой удерживали их несколько часов и вымогали 200 тысяч рублей. После этого пострадавшие сразу обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемые доставлены в отдел столичного СК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к длительным срокам восемь россиян за похищение и вымогательство.