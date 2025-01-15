В Сирии пройдут выборы

Учредительное собрание Сирии, в которое войдут более 1500 человек, проведет в стране выборы. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet, передает РИА Новости.
«Ожидается, что учредительное собрание, которое разработает новую конституцию Сирии и поведет страну к выборам, будет состоять из 1500 членов», — говорится в материале.
Новое правительство Сирии стремится к инклюзивности и представительству всех слоев сирийского общества, отмечает Hurriyet.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии.