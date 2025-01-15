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12:16, 15 января 2025Мир

В Сирии пройдут выборы

Hurriyet: учредительное собрание Сирии проведет выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress.com

Учредительное собрание Сирии, в которое войдут более 1500 человек, проведет в стране выборы. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet, передает РИА Новости.

«Ожидается, что учредительное собрание, которое разработает новую конституцию Сирии и поведет страну к выборам, будет состоять из 1500 членов», — говорится в материале.

Новое правительство Сирии стремится к инклюзивности и представительству всех слоев сирийского общества, отмечает Hurriyet.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии.

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