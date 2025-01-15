В США назвали нейтралитет Киева частью потенциальных переговоров

Рубио назвал нейтралитет Киева и ослабление санкций против РФ частью переговоров

Нейтралитет Украины, а также ослабление антироссийских санкций могут стать частью потенциальных переговоров между Москвой и Киевом. Вопросы, которые могут обсуждаться в ходе мирных инициатив, назвал кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе, передает телеканал ABC.

«Нужно не только получать, но и отдавать. Санкции или отмена санкций могут быть частью этого при наличии надлежащих условий», — объяснил свою точку зрения политик, рассуждая о возможности проведения переговоров.

Он подчеркнул, что нейтралитет Киева в конце концов станет частью любых переговоров.

Ранее Марко Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с Россией. Он отметил, что дипломатические уступки являются неизбежными.