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21:37, 15 января 2025Мир

В США высказались о возможности отказа Украине в приеме в НАТО

Рубио: завершение конфликта на Украине требует уступок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Nathan Howard / Reuters

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио заявил, что дипломатические уступки являются неизбежными. «Если мы хотим честно говорить о завершении конфликта, подлинная дипломатия потребует уступок от каждой из сторон, участвующих в этих переговорах. Такова природа дипломатии», — подчеркнул он.

По его словам, успешное завершение украинского конфликта требует реалистичного подхода, где все стороны должны учитывать интересы друг друга.

В декабре 2024 года бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО. По его словам, последующие украинские власти будут сосредоточены на восстановлении страны, однако, когда она «поднимется с колен экономически», встанет вопрос о том, чтобы «заставить Россию заплатить», а также о возвращении утраченных территорий.

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