В США признали экспорт части ядерного топлива из России

Госдеп: США экспортируют пятую часть ядерного топлива из России

Пятая часть ядерного топлива США экспортируется из России, на отказ от энергоресурса требуется время. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, его слова приводит РИА Новости.

«США по-прежнему получают около 20 процентов нашего ядерного топлива из России, поэтому потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива», — сказал представитель Госдепа.

Ранее избранный президента в США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие ограничения в области производства энергоносителей и ограничения на экспорт газа, введенные действующим главой страны Джо Байденом.