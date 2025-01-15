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13:57, 15 января 2025Интернет и СМИ

В США раскрыли планы ВСУ после развала элитной бригады

Forbes: Киев больше не будет формировать новые бригады ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

После развала 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут формировать новые. Планы украинской армии раскрыл обозреватель Дэвид Экс в статье для американского издания Forbes.

Журналист из США отметил, что Киев не станет формировать новые бригады ВСУ, а будет пополнять уже имеющиеся.

Экс подчеркнул, что действиями элитной бригады, сформированной в Европе, недостаточно эффективно руководили. Он добавил, что подразделение развалилось, когда прибыло в Красноармейск (украинское название — Покровск). Журналист уточнил, что из 5,8 тысячи солдат бригады 1,7 тысячи дезертировали.

О том, что из «Анны Киевской» еще до прибытия на передовую сбежали около трети украинских бойцов, стало известно ранее 14 января. Отмечалось, что бригада полностью утратила боеспособность после нескольких недель сражений.

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