В Южной Корее неизвестный сжег себя возле места допроса президента

В Южной Корее неизвестный сжег себя около офиса, где допрашивали Юн Сок Ёля

В Южной Корее неизвестный сжег себя около места допроса временно отстраненного президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

По данным агентства, мужчина устроил самосожжение около офиса Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO). Именно там допрашивали Юн Сок Ёля по делу об объявлении им военного положения в стране 3 декабря 2024 года.

Неизвестного доставили в больницу с ожогами, однако мужчины не стало от полученных травм.

Ранее Юн Сок Ёль отказался давать показания во время допроса о кратковременном объявлении военного положения.

О задержании временно отстраненного президента стало известно 15 января. До этого адвокат Юн Сок Ёля заявил о его готовности добровольно явиться на допрос.