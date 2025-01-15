Стали известны подробности допроса арестованного президента Южной Кореи

«Ёнхап»: Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался давать показания на допросе

Временно отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался давать показания во время допроса по вопросу об объявлении военного положения в стране, которое произошло 3 декабря 2024 года. Об этом сообщает Yonhap («Ёнхап») со ссылкой на источники.

«Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) сообщает, что Юн Сок Ёль отказывается давать показания по делу об объявлении военного положения в Южной Корее», — сообщает агентство.

Ранее Юн Сок Ёль назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать кровопролития.

О задержании временно отстраненного президента Южной Кореи стало известно 15 января. До этого адвокат Юн Сок Ёля заявил о его готовности добровольно явиться на допрос и обратиться к нации.