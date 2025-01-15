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09:25, 15 января 2025Мир

Стали известны подробности допроса арестованного президента Южной Кореи

«Ёнхап»: Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался давать показания на допросе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: The Presidential Office / Reuters

Временно отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался давать показания во время допроса по вопросу об объявлении военного положения в стране, которое произошло 3 декабря 2024 года. Об этом сообщает Yonhap («Ёнхап») со ссылкой на источники.

«Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) сообщает, что Юн Сок Ёль отказывается давать показания по делу об объявлении военного положения в Южной Корее», — сообщает агентство.

Ранее Юн Сок Ёль назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать кровопролития.

О задержании временно отстраненного президента Южной Кореи стало известно 15 января. До этого адвокат Юн Сок Ёля заявил о его готовности добровольно явиться на допрос и обратиться к нации.

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