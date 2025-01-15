ВС России поразили обстреливавший Брянск ракетный комплекс ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили обстреливавший Брянск ракетный комплекс ВСУ

Российские войска в ходе массированной ракетной атаки поразили и, вероятно, уничтожили в Черниговской области ракетный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которого обстреливали Брянск. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Один из прилетов был в северной части области, недалеко от села Хреновка. (...) По предварительным данным, угробили пусковую установку из тех, которые на днях стреляли в Брянск», — заявил подпольщик.

Он добавил, что, учитывая силу, последовавшая за ударом детонация указывает на то, что уничтожена могла быть более чем одна установка.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Черкассах. По его словам, объект использовался украинской армией для ударов по Запорожской области.