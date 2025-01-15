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18:13, 15 января 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали населенный пункт в Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали село Басань в Запорожской области, был ранен мирный житель
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Украинская армия нанесла артиллерийский удар по селу Басань, уточнил политик. В результате обстрела был ранен один мирный житель.

«Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь. Слава Богу, его жизни ничего не угрожает», — написал Рогов.

14 января ВСУ атаковали в Запорожской области Каменку-Днепровскую и Энергодар. Кроме артиллерии, украинские военные также использовали для этого дроны-камикадзе.

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