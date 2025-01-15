Южнокорейского президента захотели отправить в СИЗО

Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля могут отправить в следственный изолятор

Временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после допроса могут отправить в следственный изолятор. Об этом пишет газета «Хангёре».

«Место содержания под стражей — очевидно, Сеульский следственный изолятор», — приводит издание слова сотрудник Управления антикоррупционных расследований Республики Корея.

Отмечается, что телохранители президента будут присутствовать в здании изолятора так же, как они были вместе с ним во время следственных мероприятий.

Ранее Юн отказался давать показания во время допроса по вопросу об объявлении военного положения в стране, которое произошло 3 декабря 2024 года.