Южнокорейского президента захотели отправить в СИЗО

Временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля после допроса могут отправить в следственный изолятор. Об этом пишет газета «Хангёре».
«Место содержания под стражей — очевидно, Сеульский следственный изолятор», — приводит издание слова сотрудник Управления антикоррупционных расследований Республики Корея.
Отмечается, что телохранители президента будут присутствовать в здании изолятора так же, как они были вместе с ним во время следственных мероприятий.
Ранее Юн отказался давать показания во время допроса по вопросу об объявлении военного положения в стране, которое произошло 3 декабря 2024 года.