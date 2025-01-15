Зеленский назвал одну из необходимых Киеву гарантий безопасности

Зеленский назвал ввод западных миротворцев на Украину гарантией безопасности

Ввод западных миротворцев на Украину стал бы одной из необходимых Киеву гарантий безопасности. Основанием мира присутствие военных из стран НАТО назвал в своем выступлении украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран, наших союзников, есть и может стать частью гарантий безопасности. Мы будем обсуждать этот вопрос с лидером Британии, мы поднимали этот вопрос с нашими балтийскими партнерами», — заявил президент Украины.

Он добавил, что также обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Зеленский заявил о планах встречи с Дональдом Трампом после его официального вступления в должность президента США. В ходе подготовки встречи планируется обсудить основные вопросы поддержки Киева и урегулирования конфликта на Украине.