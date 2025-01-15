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16:50, 15 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал одну из необходимых Киеву гарантий безопасности

Зеленский назвал ввод западных миротворцев на Украину гарантией безопасности
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Ввод западных миротворцев на Украину стал бы одной из необходимых Киеву гарантий безопасности. Основанием мира присутствие военных из стран НАТО назвал в своем выступлении украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран, наших союзников, есть и может стать частью гарантий безопасности. Мы будем обсуждать этот вопрос с лидером Британии, мы поднимали этот вопрос с нашими балтийскими партнерами», — заявил президент Украины.

Он добавил, что также обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Зеленский заявил о планах встречи с Дональдом Трампом после его официального вступления в должность президента США. В ходе подготовки встречи планируется обсудить основные вопросы поддержки Киева и урегулирования конфликта на Украине.

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