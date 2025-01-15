Зеленский заявил о планах встречи с Трампом после инаугурации

Зеленский заявил о подготовке встречи с Трампом после его инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Об этом заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи», — подчеркнул политик.

Зеленский заявил о планах встречи с Трампом после его инаугурации 20 января и понадеялся на продолжение военной помощи США. По его словам, в ходе подготовки встречи планируется обсудить основные вопросы поддержки Киева и урегулирования конфликта на Украине. Политик добавил, что гарантиями безопасности для страны является членство в Европейском союзе и НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил альтернативы членству Киева в НАТО. Он также заявил о якобы провале Будапештского меморандума и других форматов обеспечения безопасности Украины.