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16:11, 15 января 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о планах встречи с Трампом после инаугурации

Зеленский заявил о подготовке встречи с Трампом после его инаугурации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Об этом заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи», — подчеркнул политик.

Зеленский заявил о планах встречи с Трампом после его инаугурации 20 января и понадеялся на продолжение военной помощи США. По его словам, в ходе подготовки встречи планируется обсудить основные вопросы поддержки Киева и урегулирования конфликта на Украине. Политик добавил, что гарантиями безопасности для страны является членство в Европейском союзе и НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оценил альтернативы членству Киева в НАТО. Он также заявил о якобы провале Будапештского меморандума и других форматов обеспечения безопасности Украины.

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