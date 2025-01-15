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00:34, 15 января 2025Из жизни

Женщина порезалась консервной банкой и впала в кому на 10 дней

В Великобритании женщина заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

63-летняя жительница Великобритании Сью Уитли заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза консервной банкой и едва выжила. Об этом пишет Daily Mail.

В июне 2023 года Уитли мыла консервную банку от крабового мяса и порезалась о ее острую крышку. Порез был небольшим, и женщина просто заклеила его пластырем, ни о чем не переживая. Спустя две недели Уитли почувствовала странную боль в плече, когда собирала мусор. Она решила, что просто потянула мышцу, однако через несколько часов симптомы ухудшились. По словам женщины, вскоре она билась в агонии и ощущала себя так, будто переживает сердечный приступ.

Уитли экстренно доставили в больницу. «Я испытывала сильную боль во всем теле, и на следующее утро кожа всей моей правой руки стала черной, цвета синяков, и через нее начала просачиваться бесцветная жидкость», — рассказала женщина. Врачи определили, что у Уитли развился некротический фасциит. Женщине пришлось удалить пораженные некрозом ткани и сделать трансплантацию кожи. Во время очередной операции органы Уитли стали отказывать, и она впала в кому на 10 дней.

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Врачи утверждали, что шансы Уитли на выживание составляли 50 процентов. Несмотря на плохие прогнозы, ей удалось восстановиться. Женщина рассказала, что больше не чувствует область между запястьем и локтем на правой руке, но снова может водить машину и писать.

Ранее сообщалось, что британец едва не распрощался с жизнью из-за небольшого пореза на ягодице. После операций он потерял крупный кусок ягодичной мышцы.

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