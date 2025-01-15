Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами показала грудь в откровенном топе

Британская телеведущая Майя Джама показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами поделилась с фанатами снимками с бэкстейджа новых съемок телешоу «Остров любви». На одних кадрах знаменитость предстала в частично демонстрирующем ее грудь топе и облегающей прозрачной юбке, сквозь ткань которой виднелись трусы с высокой посадкой.

В то же время на других фото Джама попозировала в кожаном бордовом платье с откровенными вырезами. Они, в свою очередь, соединялись металлическими застежками.

В декабре прошлого года сообщалось, что Майя Джама пришла на корпоратив в откровенном виде. Тогда для мероприятия телезвезда выбрала корсет с кружевами, колготки и туфли, отказавшись при этом от штанов.