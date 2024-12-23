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07:20, 23 декабря 2024Ценности

Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами пришла на корпоратив без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама пришла на корпоратив в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами выбрала для мероприятия атласный белый корсет с кружевами, черные капроновые колготки и остроносые туфли, отказавшись при этом от штанов. К своему образу она сделала макияж в нюдовых тонах и оформила черные стрелки, а также распустила и выпрямила волосы.

В июне руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал Майю Джаму звездой с самыми идеальными в мире ягодицами. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальнее с точки зрения математики выглядят ягодицы.

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