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07:35, 16 января 2025Ценности

51-летняя Хайди Клум с обнаженными ягодицами попала в объектив папарацци

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хайди Клум

Хайди Клум. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном образе попала в объектив папарацци. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу вновь запечатлели на отдыхе на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. Компанию во время поездки ей составил 35-летний муж — гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.

На полученных кадрах знаменитость предстала в бикини с абстрактным коричневым принтом. Данный комплект включал в себя топ с треугольными чашками и стринги с заниженной талией, обнажавшие ягодицы. Также модель распустила уложенные волнами волосы и нарастила длинные красные ногти.

Ранее в январе папарацци также сняли на пляже интимный момент между Хайди Клум и Томом Каулитцем.

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