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20:09, 16 января 2025Ценности

51-летняя жена Стаса Михайлова прогулялась в платье с разрезом до бедра

Жена певца Стаса Михайлова Инна прогулялась в черном платье с разрезом до бедра
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Инна Пономарева

Инна Пономарева. Фото: @inamikhaylova

Жена певца Стаса Михайлова Инна прогулялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя супруга российского исполнителя позировала на улице в черном облегающем платье, декорированном сеткой, с разрезом до бедра. Помимо этого, женщина надела остроносые сапоги на каблуках.

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В качестве аксессуаров она выбрала сумку в тон образу и длинные серьги. Кроме того, Михайлова сделала укладку с завитыми в локоны волосами и мейкап.

В ноябре 2024 года 51-летняя жена Стаса Михайлова раскрыла свой вес. Она разместила снимок, на котором предстала, демонстрируя фигуру, в черных велосипедках и толстовке.

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