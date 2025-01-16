51-летняя жена Стаса Михайлова прогулялась в платье с разрезом до бедра

Жена певца Стаса Михайлова Инна прогулялась в черном платье с разрезом до бедра

Жена певца Стаса Михайлова Инна прогулялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя супруга российского исполнителя позировала на улице в черном облегающем платье, декорированном сеткой, с разрезом до бедра. Помимо этого, женщина надела остроносые сапоги на каблуках.

В качестве аксессуаров она выбрала сумку в тон образу и длинные серьги. Кроме того, Михайлова сделала укладку с завитыми в локоны волосами и мейкап.

В ноябре 2024 года 51-летняя жена Стаса Михайлова раскрыла свой вес. Она разместила снимок, на котором предстала, демонстрируя фигуру, в черных велосипедках и толстовке.