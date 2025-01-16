60-летняя блогерша снялась в бикини на отдыхе

Бывший микробиолог, фитнес-тренер, блогерша и модель Грес Ганем снялась в откровенных нарядах. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 1,8 миллиона подписчиков.

60-летняя инфлюэнсерша поделилась кадрами с отдыха у моря. На одном из них она позировала у расположенного среди пальм бассейна в черном бикини с цветной вышивкой в виде растений и птиц. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и стрингов с завязками на бедрах. Также Ганем повернулась спиной к камере, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Кроме того, сетевую знаменитость запечатлели у лодок на берегу и во время прогулки на яхте в темно-синем бикини, украшенном бисером. В то же время она занялась подводным плаванием в раздельном красном купальнике со стразами.

Ранее в январе в сети оценили внешность 60-летней владелицы сети российских фитнес-клубов World Class Ольги Слуцкер в купальниках.