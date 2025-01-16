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20:39, 16 января 2025Силовые структуры

Альфонс обманул двух россиянок на 14 миллионов рублей

В Великом Новгороде альфонса будут судить за обман двух женщин на 14 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Великом Новгороде суд рассмотрит дело 33-летнего жителя Твери, обманувшего двух женщин на 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина завязывал романтические отношения с обеспеченными женщинами: дарил им цветы и обещал жениться. Когда они начинали доверять россиянину, он просил у подруг деньги якобы на свою фирму, улаживание конфликта с супругой, выплаты кредита, лекарства или подарки детям, не собираясь их возвращать. На самом деле альфонс нигде не работал и ничем не владел.

В 2020-2021 году жительница Твери 110 раз передавала деньги возлюбленному. Суммарно — 7,4 миллиона рублей. Такую же сумму потеряла потерпевшая из Великого Новгорода. Ей даже пришлось ради кавалера продать иномарку, поверив, что он купит ей новый автомобиль. Когда у женщин заканивались деньги, россиянин переставал выходить с ними на связь.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Мужчина не признал вину, ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее в Екатеринбурге полиция задержала 24-летнего альфонса, который обманул 23-летнюю студентку на 1,6 миллиона рублей.

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