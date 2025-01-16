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04:21, 16 января 2025Мир

Байден заявил об укреплении НАТО и сохранении свободы Украины

Байден в своем прощальном обращении заявил, что сохранил свободу Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе своего прощального обращения к нации заявил, что сумел укрепить НАТО и сохранить свободу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«За рубежом мы укрепили НАТО, Украина по-прежнему остается свободной», — сказал действующий американский лидер.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО и Европейскому союзу (ЕС) грозит крах из-за действий администрации Байдена.

14 ноября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден убеждал избранного американского лидера Дональда Трампа продолжать поддержку Украины. Чиновник пояснил, что Вашингтон должен продолжать оказывать помощь украинской стороне, чтобы она смогла вести переговоры с Россией с позиции силы.

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