NYP: Байдену потребовалась подушка во время 18-минутной прощальной речи

Действующему президенту США Джо Байдену потребовалось сидеть на подушке во время 18-минутной прощальной речи. Об этом сообщает американская газета The New York Post (NYP).

«Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. Байден сидел на подушке... во время 18-минутной прощальной речи», — указывает издание, ссылаясь на опубликованные Белым домом фото 82-летнего американского лидера в Овальном кабинете.

Кроме того, на небольшом столике у кресла Байдена стояли коробка с салфетками и стакан воды.

Ранее Байден выступил с прощальным обращением к нации, в котором подвел итоги своей 50-летней политической карьеры и призвал сограждан защищать ценности США.