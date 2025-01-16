Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:41, 16 января 2025Мир

Байдену потребовалась подушка

NYP: Байдену потребовалась подушка во время 18-минутной прощальной речи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: MANDEL NGAN / Pool / Reuters

Действующему президенту США Джо Байдену потребовалось сидеть на подушке во время 18-минутной прощальной речи. Об этом сообщает американская газета The New York Post (NYP).

«Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. Байден сидел на подушке... во время 18-минутной прощальной речи», — указывает издание, ссылаясь на опубликованные Белым домом фото 82-летнего американского лидера в Овальном кабинете.

Кроме того, на небольшом столике у кресла Байдена стояли коробка с салфетками и стакан воды.

Ранее Байден выступил с прощальным обращением к нации, в котором подвел итоги своей 50-летней политической карьеры и призвал сограждан защищать ценности США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

      В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

      Надругавшегося над малолетними детьми россиянина отправили в колонию

      В России отреагировали на соглашение Великобритании и Украины о столетнем партнерстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше