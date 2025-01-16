Врач назвал неожиданную причину головной боли

Врач Агапкин заявил, что нарушение осанки может приводить к головным болям

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл неожиданную причину головной боли. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что к появлению недуга может приводить плохая осанка. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос, действительно ли нарушение осанки может приводить к головным болям, ответила положительно. Агапкин согласился с утверждением женщины. «Это действительно так, кифотическая осанка (увеличение степени изгиба позвоночника в грудном отделе — прим. «Ленты.ру»), сутулая, может приводить к формированию головной боли», — объяснил медик.

Ранее врач Елена Малышева назвала лучшее лекарство, которое поможет облегчить вызванную алкоголем головную боль. «Если головная боль связана с передозировкой алкоголя, лучший препарат — аспирин», — заявила медик. Она напомнила, что лекарство должно быть в домашней аптечке вместе с другими обезболивающими средствами.

До этого врач общей практики Александр Мясников раскрыл опасный вид головной боли, последствием которой может быть нарушение мозгового кровообращения. По его словам, мигрень с аурой может переходить в нарушение мозгового кровообращения, и в этом случае она потенциальна опасна.