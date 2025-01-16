Британия решила возглавить миротворческую миссию на Украине

Telegraph: Британия хочет возглавить миротворческую миссию на Украине

Великобритания решила возглавить совместную с Францией предполагаемую миссию по отправке миротворческих сил на Украину после окончания конфликта. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в британской армии.

«Британские войска могут и будут руководить миротворческой миссией на Украине», — говорится в сообщении.

Как отмечает источник издания, Британия находится в достаточно сильной позиции, чтобы стать во главе миссии, если она действительно состоится. Однако, хотя такая отправка сил рассматривается, никакого «глубокого военного планирования» пока что не проводилось.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину. Уточняется, что подробности переговоров пока не раскрываются официальными лицами в Лондоне и Париже.